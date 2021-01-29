Полиция нашла водителя, который нарочно мешал проезду скорой помощи в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Полиция разыскала водителя легкового автомобиля, который умышленно мешал проезду машины скорой помощи в Санкт-Петербурге. Как сообщили ТАСС в главке МВД по городу и Ленинградской области, на мужчину составили протокол, ему грозит лишение прав на срок до одного года.

"Сотрудники ГИБДД, изучив видеозапись, оперативно установили личность нарушителя. Им оказался 32-летний Алексей, занимающий должность ведущего инженера в теплоэнергетической компании. В отношении него составлен протокол по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ ("Непредоставление преимущества в движении транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами"). Согласно нормам действующего законодательства, за свой беспечный поступок мужчина может лишиться прав на срок до одного года", - говорится в поступившем в ТАСС сообщении.

В четверг в соцсетях появилась запись с видеорегистратора, установленного в кабине автомобиля скорой помощи. На записи видно, что машина медиков едет по дороге с включенной сиреной и проблесковыми маячками, однако один из автомобилей не пропускает ее, а затем несколько раз пытается помешать проезду медикам, создавая аварийную ситуацию.

Водителю скорой помощи приходится резко тормозить и объезжать машину по трамвайным путям. В полиции отметили, что нарушитель ездит на автомобиле Suzuki SX4, который был заснят на ролике, опубликованном в сети. В главке МВД ТАСС ранее сообщали, что по данному факту в ведомство поступило обращение и были начаты поиски водителя.