Песков не прокомментировал новое назначение экс-полицейского, уволенного по делу Голунова

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать назначение Юрия Девяткина, уволенного с должности главы управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве в рамках дела журналиста Ивана Голунова, на пост руководителя контрольно-счетной палаты Брянской области.

"Я не располагаю такой информацией абсолютно. Естественно, это не наша прерогатива, это не относится, если я правильно понимаю, к номенклатуре президента. Поэтому я ничего вам сказать не могу", - заявил Песков в пятницу журналистам, попросившим его прокомментировать эти сообщения.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что насколько ему известно, Девяткин не был поражен в правах. "Гражданин имеет гражданские права, если нет поражения в правах", - сказал он.

Журналист Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков 6 июня 2019 года, 8 июня суд поместил его под домашний арест. После начавшейся общественной кампании он был освобожден 11 июня, все обвинения были сняты. Позднее президент РФ Владимир Путин подписал указы об увольнении начальника УВД по ЗАО г. Москвы Андрея Пучкова, а также возглавлявшего антинаркотическое Управление столичного ГУ МВД РФ Юрия Девяткина. По факту задержания журналиста было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции, Голунов был признан потерпевшим.