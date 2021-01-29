Медики Сербии зафиксировали 62 нежелательные реакции после приема вакцины против COVID-19

БЕЛГРАД, 29 января. /ТАСС/. Специалисты сербского Агентства по лекарствам и медицинским средствам (ALIMS) зафиксировали 62 нежелательные реакции у пациентов после приема вакцины против коронавируса, больше всего побочных реакций выявлено после приема препарата американской компании Pfizer. Об этом заявил в пятницу представитель ALIMS Павле Зелич в эфире национального сербского телевидения .

"В настоящий момент в Сербии 409 тыс. человек приняли вакцину, это отличный результат. Из числа вакцинированных нами зафиксировано 62 случая нежелательных реакций, это не звучит страшно, но показывает, насколько подробно мы наблюдаем за процессом. Из 62 случаев 35 нежелательных реакций [зафиксировано] на вакцину Pfizer, 26 - на Sinopharm и 1 - на "Спутник V". Нежелательные реакции главным образом локальные, проявляются на месте применения на плече: боль, покраснение, отек, также присутствовали системные реакции, повышенная температура, которая проходит в течение трех дней", - заявил Зелич.

24 декабря в Сербии началась вакцинация препаратом американской компании Pfizer. 31 декабря ALIMS выдало разрешение на применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V", ее использование началось 6 января. 16 января в Сербию доставили первую партию китайской вакцины Sinopharm.

В феврале ожидается прибытие в Сербию российских экспертов, которые вместе с сербскими специалистами из Института вирусологии "Торлак" в Белграде оценят условия и рассмотрят возможные варианты для скорейшего запуска производства "Спутника V" в Сербии.