Врачи в Подмосковье спасли 94-летнюю пациентку с коронавирусом

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Врачи инфекционного отделения Солнечногорской больницы Московской области спасли жизнь 94-летней пациентке, которая поступила в стационар вместе со своей дочерью, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"COVID-19 был подтвержден, а КТ- исследование выявило у матери 25% поражения легочной ткани. Ситуация осложнялась не только возрастом пациентки, но и сопутствующими патологиями: гипертонической болезнью III стадии, хронической ишемической болезнью сердца, мерцательной аритмией и атеросклеротическим кардиосклерозом. Медикам удалось стабилизировать состояние пациентки и добиться хорошего положительного эффекта от лечения", - приводят в пресс-службе слова заведующей инфекционным корпусом больницы Валентины Лазуткиной.

В сообщении уточняется, что в настоящий момент обе пациентки чувствуют себя хорошо и уже выписаны из больницы.