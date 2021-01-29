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Пандемия COVID-19

Врачи в Подмосковье спасли 94-летнюю пациентку с коронавирусом

В настоящий момент она чувствует себя хорошо, ее выписали из больницы

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Врачи инфекционного отделения Солнечногорской больницы Московской области спасли жизнь 94-летней пациентке, которая поступила в стационар вместе со своей дочерью, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"COVID-19 был подтвержден, а КТ- исследование выявило у матери 25% поражения легочной ткани. Ситуация осложнялась не только возрастом пациентки, но и сопутствующими патологиями: гипертонической болезнью III стадии, хронической ишемической болезнью сердца, мерцательной аритмией и атеросклеротическим кардиосклерозом. Медикам удалось стабилизировать состояние пациентки и добиться хорошего положительного эффекта от лечения", - приводят в пресс-службе слова заведующей инфекционным корпусом больницы Валентины Лазуткиной.

В сообщении уточняется, что в настоящий момент обе пациентки чувствуют себя хорошо и уже выписаны из больницы.

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РоссияПандемия COVID-19
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