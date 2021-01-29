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Форум "Сильные идеи для нового времени" стал лауреатом российской премии EFEA Awards

Рейтинг лауреатов составлялся исходя из количества упоминаний в публикациях российских СМИ форумов, выставок, конгрессов, фестивалей, организаторов мероприятий

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный АСИ и Фондом Росконгресс, признан победителем в номинации "Открытие года" ежегодной премии событийной индустрии России EFEA Awards. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Премия EFEA Awards - знак отличия событийной отрасли России, который участники рынка называют "Оскаром индустрии встреч". По итогам 2020 года в числе ее лауреатов - Фонд Росконгресс, военно-технический форум "Армия" и книжный фестиваль "Красная площадь".

"Церемония вручения премии EFEA Awards прошла в рамках X Евразийского Ивент Форума (EFEA). <…> Рейтинг лауреатов составлялся исходя из количества упоминаний в публикациях российских СМИ форумов, выставок, конгрессов, фестивалей, организаторов мероприятий", - говорится в сообщении.

Отмеченный наградой форум прошел 11-13 ноября в Москве. ТАСС выступал стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивал работу официального медиабанка форума. Участники события подали больше 15 тысяч идей по семи направлениям, среди которых - современная экономика, новая социальная стратегия, новое городское развитие, новая технологическая стратегия и др. Все перспективные идеи, в том числе и не вошедшие в топ-300, получат поддержку организаторов и партнеров форума. Ожидается, что событие станет ежегодным.

"Мы благодарны жюри за то, что так высоко оценили нашу инициативу. Форум "Сильные идеи для нового времени" - это, безусловно, труд огромной команды: тех, кто собирал идеи, кто их оценивал, помогал дорабатывать, организовывал коммуникации, работу онлайн- и офлайн-площадок. Но главная заслуга, конечно, принадлежит тем, кто делился своими идеями, кто наполнил смыслом и содержанием этот проект", - приводятся в сообщении слова главы АСИ Светланы Чупшевой.

По словам председателя правления, директора фонда Росконгресс Александра Стуглева, которого цитирует пресс-служба АСИ, прошедший год стал непростым для организаторов мероприятий в стране в связи с необходимостью адаптироваться к новым "гибридным" форматам работы. "Проект "Сильные идеи для нового времени" - это пример форума, реализованного в новой экосистеме проведения мероприятий: новые запросы, новые сервисы, привлечены новые участники рынка, применены новые навыки. Только благодаря совместной заинтересованности каждого участника, каждого автора идеи мы смогли добиться такого заслуженного признания от профессионалов рынка", - заключил Стуглев.

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