Рада разрешила ускоренную регистрацию вакцин от коронавируса, за исключением российских

КИЕВ, 29 января. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады поддержали во втором чтении принятие законопроекта, который позволит регистрировать привезенные на Украину вакцины от коронавируса в ускоренном порядке для экстренного применения. В документе содержится норма о запрете такой привилегии для российских препаратов.

"Учитывая текущую сложнейшую ситуацию на Украине с пандемией COVID-19, для обеспечения ускоренной государственной регистрации лекарственных средств с целью экстренного медицинского применения отдельных лекарственных средств, в частности вакцин для предотвращения COVID-19, был разработан этот проект закона", - говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно внесенным в законопроект правкам, препарат может подлежать ускоренной регистрации, если, кроме прочих условий, "он не был разработан в государстве, признанном в установленном порядке государством-агрессором (таковым Украина считает Россию - прим. ТАСС)".