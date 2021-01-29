В Новгородской области открылись 30 пунктов вакцинации от коронавируса

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 января, /ТАСС/. Пункты вакцинации от коронавируса работают в Великом Новгороде и семнадцати районах области. Всего открыто 30 пунктов, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального правительства.

"На данный момент в регионе открыто 30 пунктов вакцинации, 25 из которых в учреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения Новгородской области", - сказал собеседник агентства.

Пункты вакцинации расположены в Великом Новгороде, Новгородском, Боровичском, Старорусском, Парфинском, Валдайском, Демянском, Крестецком, Любытинском, Маловишерском, Марёвском, Окуловском, Пестовском, Поддорском, Солецком, Хвойнинском, Шимском, Чудовском районах.

Открытие новых пунктов будет проводиться в зависимости от количества комплектов вакцины в следующих поставках. Всего в регион на данный момент поступило 6 892 комплекта вакцины. По данным на 29 января, на вакцинацию в Новгородской области записались 7 473 человека. Прививку получили 1 372 человека, из которых 489 человек прошли все этапы вакцинации.

По данным оперативного штаба Новгородской области на 29 января, суточный прирост заразившихся коронавирусом составил 160 человек. Общее число подтвержденных случаев коронавируса в регионе - 23 742. Выздоровели 22 794 человека, 110 пациентов умерли.