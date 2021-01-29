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Пандемия COVID-19
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Медорганизации скоро смогут закупить тесты для выявления "британского" штамма коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что это система ПЦР-тестирования

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 января. /ТАСС/. Тест-система для выявления "британского" штамма коронавируса проходит регистрацию и в ближайшее время может появиться в продаже для медицинских организаций. Об этом в пятницу сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сейчас проходит регистрацию тест-система для диагностики в том числе "британского" штамма. Это такая же ПЦР-система, которая позволит нам быстро <...> в том числе диагностировать "британский" штамм. Я думаю, что в ближайшее время она появится в коммерческом доступе для медицинских организаций", - сказал министр журналистам в ходе рабочего визита в Карелию.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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