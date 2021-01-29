Эксперт: в Петербурге переболели COVID-19 около 1,5 млн человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Предварительные подсчеты показывают, что в Санкт-Петербурге за время пандемии переболело COVID-19 около 1,5 млн человек. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в ТАСС глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, академик РАН Евгений Шляхто.

"Миллиона полтора, наверное, точно переболело, и по Москве такая же где-то статистика <…> Мы предварительно можем говорить о том, что если исходить из расчета, что болеют где-то 20-25%, а половина вообще не замечает, 25% где-то в легкой форме, то, наверное, то количество, которое есть, оно должно быть умножено где-то на 4-5, и тогда приблизительно будем понимать количество людей, которые переболели", - сказал специалист.

В целом, по словам Шляхто, в эпидемиологической ситуации Петербурга наметился позитивный тренд, количество новых случаев заражения значительно снижается. По мнению академика, это может быть связано с введенными в городе ограничительными мероприятиями и также более серьезным отношением населения к профилактическим мерам.

По последним данным, в Петербурге выявили 329 444 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 225 640 человек, умерли 9 622. За последние сутки в городе выявили 2 284 случая заражения.