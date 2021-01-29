Посольство России в Сингапуре разъяснило ограничения при въезде в страну

СИНГАПУР, 29 января. /ТАСС/. Российская дипломатическая миссия в Сингапуре разъяснила условия въезда в островное государство. Как информирует в пятницу посольство РФ в этой стране, некоторые ограничения распространяются и на транзит.

"В настоящее время в Республике Сингапур продолжают действовать ограничения на въезд и транзит через страну. В частности, въезд иностранных граждан, не имеющих вида на жительство или разрешения на долгосрочное пребывание в Сингапуре (рабочая и студенческая визы, разрешение на пребывание для члена семьи и др.), запрещен", - сказано на странице посольства в Facebook.

Дипломаты указывают, что исключения на запрет касаются приглашенных местными органами власти лиц, а также тех, кто постоянно проживает на территории ряда иностранных государств (Бруней, Китай, Республика Корея, Малайзия и Германия) и следует в Сингапур "с деловыми или служебными целями по так называемому "зеленому коридору". Однако и при наличии разрешения на долгосрочное пребывание "въезд в Сингапур возможен только при условии предварительного согласования, которое оформляется по ходатайству работодателя, образовательных организаций и родственников (граждан Сингапура или владельцев вида на жительство)".

Определенные ограничения действуют и в отношении транзитного перелета. "Транзит иностранцев через аэропорт Changi возможен только рейсами авиакомпаний Singapore Airlines, Silk Air и Scoot. Обязательное условие транзита: все сегменты перелета должны осуществляться одной из вышеупомянутых авиакомпаний", - отметили российские дипломаты. В декабре разрешение на выполнение транзитных рейсов в ряд городов Юго-Восточной Азии получила авиакомпания Jetstar, но возможность использования услуг этой компании необходимо уточнять.

Дипмиссия отдельно указывает, что при транзите через Сингапур выход в город строго запрещен.

28 января оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией объявил о возобновлении с 8 февраля 2021 года международного авиасообщения с Грецией и Сингапуром. Рейсы из Москвы в Сингапур будут выполняться три раза в неделю.