В 74 домах в Саратове наблюдаются перебои с подачей холодной воды

ТАСС, 29 января. Давление холодного водоснабжения понизили в 74 домах в Саратове из-за аварии на водоводе, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"В связи с аварийно-ремонтными работами на водоводе по адресу ул. Чернышевского, 143 до 22:00 мск 29 января прикрыта задвижка, принадлежащая ООО "Концессии водоснабжения - Саратов", и понижено давление холодного водоснабжения в жилых домах по улицам Чернышевского, Новоузенская, Лермонтова, Валовая. Итого в зону понижения давления входят 74 жилых дома разной этажности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в домах проживает около 12,4 тыс. человек, из них 2,2 тыс. детей.

Как сообщается на сайте "Концессии водоснабжения - Саратов", еще одна авария произошла по адресу проспекту Энтузиастов, 33. "Ориентировочно до 24:00 (23:00 мск) ограничено холодное водоснабжение абонентов [по адресам] пр. Энтузиастов, 33, 33 а, б, в, г; 2-й Кавказский туп., 18", - отмечают в организации.