В Рязанской области продлили самоизоляцию для пожилых людей

ТАСС, 29 января. Губернатор Рязанской области Николай Любимов продлил до 15 февраля самоизоляцию для пожилых граждан и ограничения на работу предприятий общепита в ночное время. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу.

Согласно документу, режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями продлевается по 14 февраля. Ранее он был продлен до 1 февраля.

Кроме того, до 15 февраля 2021 года на территории Рязанской области приостанавливается деятельность предприятий общественного питания в период с 23:00 до 06:00, за исключением обслуживания на вынос.

Среди действующих сейчас на территории Рязанской области противопандемийных мер также - масочно-перчаточный режим в общественных местах, кроме того, с ограничениями работают фитнес-центры.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии на территории Рязанской области к 29 января зарегистрировано 21 686 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, вылечились 19 772 человека, умерли 226 пациентов.