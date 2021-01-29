Канатная дорога на Ай-Петри в Крыму приостановила работу из-за непогоды

ЯЛТА, 29 января. /ТАСС/. Популярная у туристов канатная дорога Мисхор - Ай-Петри в Крыму приостановила работу из-за непогоды, сообщается на ее странице в Facebook.

"Сегодня, в пятницу, 29 января, погода не дала возможность запустить канатную дорогу Мисхор - Ай-Петри. Перевозка пассажиров приостановлена до конца дня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работу планируют возобновить 30 января.

"Уверены, что за сегодняшний день и ночь на Ай-Петри прибавится снежка, а значит надо пользоваться моментом. Тем более, что с 15 февраля канатная дорога приостанавливает свою работу на ежегодную плановую профилактику и возобновит перевозку пассажиров к майским праздникам", - отмечается в сообщении.

Канатная дорога от поселка Мисхор на Ай-Петри является одним из самых популярных и посещаемых туристических объектов полуострова. С высоты 1 153 метра открывается вид на Южный берег Крыма. На плато организованы экскурсии, работают кафе национальной кухни.

ГУ МЧС по Крыму 26 января распространило штормовое предупреждение о резком похолодании на 8-10 градусов. С четверга по субботу на полуострове прогнозируют снег и ветер до 25 м/с. В Симферополе утром в пятницу наблюдался снегопад, в Ялте в течение дня также небольшие осадки.