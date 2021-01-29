В Петербурге планируют отреставрировать чугунную ограду "Гознака"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Металлическую ограду комплекса петербургского "Гознака", построенного в 1818 году для Экспедиции заготовления государственных бумаг, единственного в Российской империи места печати рублевых банкнот, планируют отреставрировать до марта 2023 года. Начальная стоимость контракта на реставрацию 99 секций объекта культурного наследия федерального значения составляет 339,1 млн рублей, следует из данных портала госзакупок.

"Ремонтно-реставрационные работы по восстановлению металлической ограды "Экспедиции заготовления государственных бумаг". Срок выполнения работ - с момента получения разрешения КГИОП на производство работ до 13 марта 2023 г. Начальная (максимальная) стоимость контракта - 339,12 млн рублей", - говорится в конкурсной документации.

Кованные и литые ограды XIX века из чугуна общей длинной 360 метров расположены на набережной Фонтанки и полностью охватывают фасадную часть комплекса "Гознака". Выполненные в классицистическом стиле чугунные секции, состоящие из сложных орнаментов венков, прутьев и декоративных секир, утратили существенную часть своих деталей. Специалистам предстоит отреставрировать фундамент массивной ограды, ее известняковый цоколь и непосредственно сами металлические секции. Для ремонта ограды подрядчик будет должен изготовить и установить десятки копий утраченных кованых и литых элементов, а также восстановить отдельные конструкционные элементы.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 февраля, его участниками могут стать только субъекты малого и среднего предпринимательства. Итоги аукциона "Гознак" подведет 26 февраля.

Комплекс зданий Экспедиции заготовления государственных бумаг, где ныне располагается филиал "Гознака" Санкт-Петербургская бумажная фабрика, был возведен А. А. Бетанкуром в 1818 году по указу императора Александра I. До строительства корпусов на набережной Фонтанки печать рублевых банкнот Российской империи велась разрозненно на нескольких отдаленных друг от друга предприятиях. Петербург оставался центром печатания бумажных денег в России вплоть до 1919 года, когда Экспедицию переименовали в "Гознак" и перевели ее в Москву. В настоящий момент Санкт-Петербургская бумажная фабрика занимается выпуском банкнотной и других видов бумажной продукции.