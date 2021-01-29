Власти Карелии просят кабмин продлить целевую программу развития республики до 2023 года

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 января. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков попросил продлить срок исполнения федеральной целевой программы (ФЦП) развития Карелии, приуроченной к 100-летию республики, еще на два года - до 2023 года. С такой просьбой он обратился к председателю правительства России Михаилу Мишустину во время рабочей поездки премьера в Петрозаводск.

Изначально ФЦП была утверждена до 2020 года, однако значительная часть ее мероприятий не была выполнена в срок. В итоге по просьбе властей республики программа была скорректирована и продлена на 2021 год.

На встрече с Мишустиным в пятницу глава региона обратил внимание на то, что в прошлом году Минэкономразвития и Минфин России также поддержали предложение по дофинансированию программы. "Мы включили в эту часть программы важные объекты, которые мы с вами посетили, - это новый хирургический комплекс больницы скорой медицинской помощи, - сказал он. - И я, конечно, просил бы вас поддержать это решение: обеспечить дополнительное финансирование на 6,4 млрд [рублей] и [утвердить] продление окончания федеральной программы развития Карелии включительно до 2023 года".

В ответ на это глава кабинета министров России заметил: "По средствам мы поговорим еще". "Я думаю, что в основном поддержим те вопросы, которые вы подняли", - добавил он.

Премьер также попросил Парфенчикова рассказать о реализации индивидуальной программы развития Карелии, в рамках которой регион ежегодно получает по 1 млрд рублей дополнительно на социально-экономическое развитие в течение 5 лет. Глава Карелии поблагодарил председателя российского правительства за утверждение этого документа и отметил, что индивидуальная программа уже сейчас позитивно влияет на развитие республики и помогает решить вопросы в ключевых для региона отраслях.

Об индивидуальной программе

Правительство РФ ранее утвердило индивидуальную программу социально-экономического развития Карелии на 2020-2024 годы с выделением на ее реализацию 5 млрд рублей из федерального бюджета. Карелия была включена в список отстающих регионов России, которым необходима дополнительная помощь.

О ФЦП развития Карелии

ФЦП "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" в 2015 году была одобрена правительством России. Ее цель - развитие и реализация экономического потенциала республики. Программа предусматривает выделение 9,5 млрд руб. из федерального бюджета и 631,6 млн рублей - из республиканского.

К сентябрю 2020 года, периоду окончания программы, из 53 объектов, запланированных к исполнению, были завершены только 12. В правительстве России прорабатывался вопрос о том, чтобы увеличить финансирование мероприятий на 6,3 млрд рублей и продлить его на три года.