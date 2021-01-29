Режим самоизоляции продлен до 28 февраля для людей старше 65 лет в Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 29 января. /ТАСС/. Власти Воронежской области из-за угрозы заражения коронавирусом продлили в регионе до 28 февраля режим самоограничения для людей старше 65 лет, сообщила пресс-служба правительства региона.

"До 28 февраля включительно продлен режим самоизоляции для воронежцев в возрасте 65 лет и старше, с возможностью назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Воронежской области с 17 марта из-за пандемии коронавируса введен режим повышенной готовности, с 12 мая - всеобщий масочный режим, маску необходимо надевать в общественном транспорте, торговых центрах, других местах массового собрания людей. Обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет введена в регионе с сентября 2020 года.

За последние сутки в Воронежской области выявлено 378 случаев коронавируса, с начала пандемии общее число заразившихся выросло до 57 468, из них 51 624 человека выздоровели, 1 814 пациента умерли.