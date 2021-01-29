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В Калининграде 15 участников несогласованной акции 23 января привлечены к ответственности

В отношении шестерых нарушителей приняты решения об административном аресте

КАЛИНИНГРАД, 29 января. /ТАСС/. Суды в Калининграде вынесли решения о привлечении к административной ответственности 15 участников несанкционированного шествия и митинга в Калининграде 23 января. В отношении шестерых нарушителей приняты решения об административном аресте, сообщили ТАСС Калининградской областном суде.

"К административной ответственности были привлечены 15 человек, из них в отношении шести вынесены постановления об административном аресте", - сказали в суде.

Нарушители привлечены к ответственности по статье 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

В пятницу пресс-служба областного УМВД сообщила о том, что в ходе мониторинга сети Интернет и социальных сетей выявлены призывы к участию в несанкционированных акциях в предстоящие выходные в Калининграде и предупредила об ответственности за такие действия. "Официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом, вплоть до уголовной", - говорится в сообщении пресс-службы управления.

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