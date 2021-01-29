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В регионах Центральной России с 30 января ожидается похолодание

По данным синоптиков, температура воздуха опустится до 10 градусов

ТАСС, 29 января. Морозы до минус 8-10 градусов, мокрый снег и гололедица придут с 30 января на смену кратковременному потеплению в регионы Центрального федерального округа. Ветер с порывами до 20 м/с ожидается в Рязанской, Курской, Воронежской областях, сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

"Этой ночью по области от минус 4 до плюс 2 градусов, днем от минус 2 до плюс 3 градусов, ночью мокрый снег, днем дождь. Ветер порывистый до 17 м/с, а в воскресенье - до 15-20 м/с. И в понедельник ветер будет сильный и порывистый. Это циклон своими фронтами кружится по Центральной России, его центр примерно на северо-западе", - сообщил ТАСС дежурный синоптик Воронежского областного гидрометеоцентра Андрей Гусев.

Вместе с сильными порывами ветра, осадками в виде снега и дождя в большинстве регионов ЦФО с 30 января ожидается похолодание до 10 градусов мороза. Так, в Курской, Белгородской, Орловской, Ярославской областях столбик термометра ночью опустится до 7 градусов мороза, в Тульском, Смоленском, Костромском, Калужском, Рязанском регионах - до минус 10 градусов. Кроме того, в выходные дни в регионах прогнозируют мокрый снег, гололедицу, осадки в виде дождя. Днем при этом в регионах округа ожидается от минус 3 (во Владимире, Твери и Калуге) до плюс 3-6 градусов (в Воронеже, Липецке).

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