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В НИУ "БелГУ" будут готовить специалистов для современных направлений индустрии питания

При подготовке специалистов планируется делать упор на практико-ориентированное обучение

ТАСС, 29 января. Белгородский государственный национальный исследовательский университет (НИУ "БелГУ") открывает магистерскую программу "Инжиниринг функциональных продуктов питания" по подготовке специалистов для современных направлений индустрии питания. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе БелГУ.

"При разработке образовательной программы "Инжиниринг функциональных продуктов питания" учтены современные достижения науки о питании. Это позволит подготовить высококвалифицированные инженерные кадры для работы на предприятиях индустрии питания, а выпускникам, получившим образование по этой программе, на практике внедрять сформированные умения и навыки в области инжиниринга функциональных продуктов питания", - приводит пресс-служба слова профессора института фармации, химии и биологии НИУ "БелГУ" Нины Мячиковой.

Функциональные продукты питания, по праву являющиеся современным трендом развития пищевой индустрии, позволяют оздоровить организм человека и обеспечить его активную жизнедеятельность. Выпускники этой магистерской программы будут востребованы на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, которые, учитывая запросы современных потребителей, расширяют ассортимент выпускаемой продукции за счет внедрения функциональных продуктов.

В разработке программы участвовали преподаватели НИУ "БелГУ", Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского, а также представители работодателей. Уже получены положительные отзывы от ведущих ученых Москвы, работодателей столицы и Белгорода. Упор в подготовке специалистов в области инжиниринга функциональных продуктов питания будет делаться на практико-ориентированное обучение, в котором будут задействованы площадки индустриальных партнеров университета. Для проведения исследований, создания инновационных продуктов в институте фармации, химии и биологии имеется современное технологическое оборудование.

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