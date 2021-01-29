В НИУ "БелГУ" будут готовить специалистов для современных направлений индустрии питания

ТАСС, 29 января. Белгородский государственный национальный исследовательский университет (НИУ "БелГУ") открывает магистерскую программу "Инжиниринг функциональных продуктов питания" по подготовке специалистов для современных направлений индустрии питания. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе БелГУ.

"При разработке образовательной программы "Инжиниринг функциональных продуктов питания" учтены современные достижения науки о питании. Это позволит подготовить высококвалифицированные инженерные кадры для работы на предприятиях индустрии питания, а выпускникам, получившим образование по этой программе, на практике внедрять сформированные умения и навыки в области инжиниринга функциональных продуктов питания", - приводит пресс-служба слова профессора института фармации, химии и биологии НИУ "БелГУ" Нины Мячиковой.

Функциональные продукты питания, по праву являющиеся современным трендом развития пищевой индустрии, позволяют оздоровить организм человека и обеспечить его активную жизнедеятельность. Выпускники этой магистерской программы будут востребованы на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, которые, учитывая запросы современных потребителей, расширяют ассортимент выпускаемой продукции за счет внедрения функциональных продуктов.

В разработке программы участвовали преподаватели НИУ "БелГУ", Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского, а также представители работодателей. Уже получены положительные отзывы от ведущих ученых Москвы, работодателей столицы и Белгорода. Упор в подготовке специалистов в области инжиниринга функциональных продуктов питания будет делаться на практико-ориентированное обучение, в котором будут задействованы площадки индустриальных партнеров университета. Для проведения исследований, создания инновационных продуктов в институте фармации, химии и биологии имеется современное технологическое оборудование.