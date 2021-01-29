Корреспонденты ТАСС и портала "Это Кавказ" победили в трех номинациях премии "Искра Юга"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 января. /ТАСС/. Корреспонденты ТАСС и портала "Это Кавказ" одержали победу в трех номинациях в конкурсе "Искра Юга". Церемония награждения прошла в пятницу в Ростове-на-Дону, передает корреспондент ТАСС.

Собственный корреспондент ТАСС в Краснодарском крае Валерий Стурит победил в номинации "Дебют года" с материалом "Первые военные. О девушках, которые будут управлять всеми видами боевой авиации", в котором рассказывалось о девушках, которые первые в России начали учиться на военных летчиков.

В номинации "Лучший очерк" победу одержала автор портала "Это Кавказ" Лейла Наталья Бахадори. Она представила материал "Как мертвые мы: никто нас не видит и мы никого". Еще один автор портала Диана Магомаева стала лауреатом премии в номинации "Лучшая публикация на тему цифровизации" с материалом "Сити-ферма с чеченским сердцем". Еще несколько журналистов агентства и портала стали номинантами конкурса.

В других номинациях победили журналисты "Российской газеты", журнала "Эксперт Юг", представители региональных изданий.

Премия "Искра Юга" - профессиональная премия, в которой участвуют журналисты Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Главной целью мероприятия является повышение популярности масс-медиа в регионе, рост профессионального уровня журналистов ЮФО и СКФО, обмен опытом и установление профессиональных связей между изданиями. В этом году мероприятие прошло в 13-й раз. Ежегодно на соискание "Искры Юга" подается от 300 до 450 работ от 60-90 редакций Юга России. В жюри премии входят 15 главредов и руководителей СМИ, работающих в регионе.