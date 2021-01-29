В США заявили, что более 1 млн человек в стране ежедневно вакцинируются от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Среднесуточные показатели вакцинации от коронавируса нового типа в США в настоящее время составляют порядка 1,2 млн вводимых доз в сутки. Об этом в пятницу в ходе пресс-конференции сообщил старший советник рабочей группы при Белом доме по противодействию пандемии Энди Славитт.

"За прошедшую неделю среднесуточное число введенных доз вакцины составило 1,2 млн", - заявил он, отметив, что в семи штатах первую дозу вакцины получили уже более 10% взрослого населения. Славитт добавил, что на настоящий момент в медицинские учреждения доставлены 48 млн доз вакцины, из них уже введены 27 млн.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 25,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 433,2 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.