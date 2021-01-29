Студенты Ставрополья начнут учиться очно с 6 февраля

СТАВРОПОЛЬ, 29 января. /ТАСС/. Вузы и ссузы Ставропольского края приступят к очному режиму работы с 6 февраля 2021 года, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора региона. Сотрудники университетов, колледжей и техникумов перед выходом на работу пройдут тестирование на коронавирус.

"Очное обучение в ставропольских вузах и организациях среднего профобразования сможет возобновиться с 6 февраля. Но только при неукоснительном соблюдении полного комплекса профилактических мер", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

По информации правительства региона, в вузах и ссузах будут введены меры безопасности по аналогии со школами. В учреждениях введут специальный режим использования аудиторий, регулярную санитарную обработку помещений.

"Губернатор также поручил накануне возобновления занятий в очном формате организовать тестирование на коронавирус для профессорско-преподавательского состава. Также краевое правительство окажет содействие в организации добровольной вакцинации от коронавируса для сотрудников вузов", - поясняют в пресс-службе.

В новом учебном году дистанционное обучение вводилось во всех образовательных учреждениях края на две недели в ноябре 2020 года. Позже школы, колледжи и техникумы вернулись к очному обучению, в дистанционном формате работу продолжили только вузы. С 11 января по 6 февраля в регионе ввели дистанционный режим работы для всех вузов и ссузов края.