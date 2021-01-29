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Пандемия COVID-19

ВОЗ призвала диверсифицировать цепочки поставок для производства вакцин от коронавируса

Помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао отметила, что "пока все сконцентрировано в нескольких странах в масштабах нескольких компаний"

ЖЕНЕВА, 29 января. /ТАСС/. Мировому сообществу необходимо диверсифицировать цепочки поставок и наращивать потенциал по производству вакцин от коронавируса в различных странах мира. Об этом заявила в пятницу на брифинге в Женеве помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.

"Нам необходима диверсификация, - отметила она. - Пока все сконцентрировано в нескольких странах в масштабах нескольких компаний". "Нам нужна платформа, добровольный механизм, который должен помогать странам расширять возможности передачи технологий между различными производителями, - подчеркнула Симао. - Это очень важно для вакцин, это важно и для терапии, которая продемонстрирует свою эффективность в борьбе с коронавирусом".

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