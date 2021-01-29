Собянин: динамика заболеваемости коронавирусом в Москве хрупкая

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Динамика снижения заболеваемости коронавирусом в Москве находится еще в хрупком состоянии, сказал в пятницу мэр Сергей Собянин в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"[Следующий этап снятий ограничений] зависит во многом от того, как мы будем соблюдать меры санитарной безопасности. Все равно <…> хрупкая еще динамика [заболеваемости коронавирусом]", - отметил Собянин.

По его словам, в первую очередь отменяются ограничительные меры, которые касаются напрямую экономики города. "От этого зависит и благополучие людей, и городской бюджет, и развитие города, и вообще психологическое состояние граждан, что немаловажно. Дальше будем смотреть по ситуации. К сожалению, еще большое количество людей находятся в больницах", - добавил Собянин.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 925 358 случаев заражения, из них 2 799 за последние сутки. Выздоровели 803 642 человека, умерли 13 300.