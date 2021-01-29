Всеобщий карантин в Греции продлили еще на неделю

АФИНЫ, 29 января. /ТАСС/. Всеобщий карантин в Греции, действующий уже почти три месяца, продлевается еще на неделю. Об этом сообщил в пятницу вечером на брифинге заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас, отвечающий в правительстве за ликвидацию последствий кризисных ситуаций.

"Эпидемическая картина не позволяет никакого послабления мер, карантин продлевается еще на неделю, а потом будет проведена новая оценка ситуации", - сказал Хардалиас. По его словам, продолжает действовать запрет на передвижение из префектуры в префектуру, для получения разрешения на выход из дома нужно продолжать посылать СМС-сообщения или заполнять распечатанные бланки, а также запрещается передвижение людей на улицах или на общественном и личном транспорте с 21:00 до 05:00, за исключением предусмотренных исключений, например, для выхода на работу. "Кроме того, использование маски остается обязательным в помещении и на улице", - сказал Хардалиас.

При этом из-за нового скачка числа случаев инфицирования коронавирусом с субботы вновь возвращается система, при которой районам страны присваиваются различные цвета в зависимости от уровня эпидемической угрозы на их территории. В число "красных районов" с большим числом выявленных инфицированных вошла центральная область Аттика со столицей Афинами, но без окружающих область островов. Там с 1 февраля вновь откроются только гимназии (лицеи останутся на дистанционном обучении), тогда как в "желтых районах", где обстановка более спокойная, заработают и гимназии, и лицеи.

В "красных районах" в храмы во время богослужения будут допускаться до девяти человек. Промтоварные магазины там будут работать только для выдачи у входа в заведение заранее заказанного по телефону или через интернет товара без разрешения клиентам заходить в сам магазин. Исключение сделано для магазинов одежды и обуви, ювелирных магазинов, парикмахерских, салонов красоты и книжных магазинов, куда смогут заходить обслуживаемые лица в соответствии с заранее назначенным временем.

С субботы в число "красных районов", помимо области Аттика, войдут остров Лесбос, муниципалитет Эордеа региона Козани, города Фивы и Танагра области Беотия, муниципалитет Спарты области Лакония, а также ряд муниципалитетов полуострова Халкидики, островов Эвбея, Санторин и Миконос, области Ахея на полуострова Пелопоннес.

Всеобщий карантин в Греции

Для борьбы с распространением коронавируса в стране действует всеобщий карантин, введенный 7 ноября 2020 года. Тем не менее с 11 января в стране открылись начальные школы и детские сады, а с 18 января возобновили работу с рядом ограничений розничные промтоварные магазины, парикмахерские, салоны красоты, центры эстетики и станции техобслуживания автомобилей. Кинотеатры, театры, концертные залы, музеи, спортивные сооружения и другие подобные объекты не работают.

Максимум суточного прироста числа случаев инфицирования в 11-миллионной Греции был зафиксирован 12 ноября (3 316 случаев), после чего это число постепенно под влиянием карантинных мер снизилось и в последние дни колеблется в пределах от 300 до 1,0 тыс. По данным на пятницу, число инфицированных коронавирусом в Греции за время пандемии достигло 155 678, всего умерли 5 764 человек.