Во второй тур финала конкурса "Учитель года России" прошли 15 из 85 участников

ВОЛГОГРАД, 29 января. /ТАСС/. Церемония объявления лауреатов конкурса "Учитель года России" состоялась в пятницу в Волгограде, из 85 педагогов во второй тур заключительного этапа прошли 15, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Волгоградской области.

"Подведены итоги первого тура заключительного этапа всероссийского конкурса "Учитель года России" - из 85 конкурсантов борьбу продолжат 15 педагогов. Церемония объявления лауреатов и жеребьевка дальнейших испытаний прошла на сцене волгоградского детско-юношеского центра", - говорится в сообщении.

Заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк поблагодарил всех участников конкурса, поздравил педагогов, которые продолжат участие в смотре. Он также отметил работу членов жюри. "Этот личностный компромисс, который всегда нужно в себе преодолеть, когда ты оцениваешь труд учителя, он чаще всего бывает субъективен. Побороть вот это отношение. Ты должен быть беспристрастен в оценке, потому что от этой оценки порой зависит то, что решает судьбу участия, судьбу в конкурсе", - сказал он.

Среди победителей первого этапа конкурса учитель истории и обществознания Иван Хеорхе (Ленинградская область), учитель английского языка Антон Гомозов (Орловская область), учитель русского языка и литературы Радимхан Салтукиева (Чеченская Республика), учитель математики Сергей Левченко (Республика Адыгея), учитель истории Денис Хурманенок (Москва) и другие.

Второй этап начнется уже в субботу, 30 января. Профессионализм педагогам предстоит показать в конкурсах "Классный час" и "Мастер-класс" - по результатам будет определена пятерка призеров. Лидеров ждет завершающий этап - пресс-конференция "Задай вопрос учителю". Победителя главного профессионального педагогического смотра страны объявят на торжественной церемонии закрытия, которая состоится 2 февраля.

Учредители всероссийского конкурса - Министерство просвещения РФ, Общероссийский профсоюз образования, издательский дом "Учительская газета". Конкурс среди лучших педагогов страны проводится с 1990 года. В 2005 году было принято решение проводить финальные испытания среди региональных лидеров на малой родине победителя предыдущего года, а торжественную церемония закрытия - в Москве. Волгоград стал первым в истории конкурса городом, где пройдут все мероприятия финала, включая награждение.