Власти США считают, что в стране распространяется "южноафриканский" штамм коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Власти США полагают, что в стране с большой вероятностью имеет место распространение нового штамма коронавируса, который ранее был обнаружен в ЮАР. Об этом заявила в пятницу в эфире телекомпании NBC глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски.

Она констатировала, что два человека, которые заразились данной разновидностью вируса в штате Южная Каролина, не встречались и не совершали дальних поездок. По ее словам, в связи с этим ЦКПЗ "исходит сейчас из того, что данная разновидность распространяется среди населения". Валенски допустила, что носители "южноафриканского" штамма могут находиться и в других американских штатах.

Как заявили ранее в ЦКПЗ, пока нет свидетельств того, что указанная разновидность вируса вызывает более тяжелое заболевание, чем другие. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи отмечал, что имеющиеся вакцины могут быть менее эффективными против "южноафриканского" штамма вируса.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 25,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 434,6 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.