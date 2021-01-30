Турецкий самолет, следовавший в Тегеран, сменил курс и направился в Баку

ТЕГЕРАН, 30 января. /ТАСС/. Причиной смены курса самолета Turkish Airlines, следовавшего в Тегеран, стали погодные условия. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта имени Имама Хомейни.

"Пилот самолета компании Turkish Airlines поменял место назначения на Баку в связи с погодными условиями. [Самолет] вернется в Тегеран, когда погодные условия стабилизируются", - говорится в сообщении, текст которого приводит агентство Tasnim.

Турецкий самолет, следовавший по маршруту Стамбул - Тегеран, сменил в ночь на субботу направление и отправился в сторону Баку. Речь идет о рейсе авиакомпании Turkish Airlines TK874, который должен был приземлиться в иранской столице в 00:05 по местному времени (23:35 мск).

Ранее в субботу агентство Jamaran сообщило, что в западных районах Тегерана были слышны звуки сирен тревоги.