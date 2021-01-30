В Кировской области старшеклассники будут помогать ученикам младших классов делать уроки

ТАСС, 30 января. Власти Кировской области планируют реализовать в регионе разработанный студентом-первокурсником проект "Наставник-старшеклассник", который позволит привлечь к педагогической деятельности учеников старших классов, сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.

"В Кировской области будет реализован проект "Наставник-старшеклассник", где старшеклассники будут помогать ученикам начальных классов делать уроки, а педагогам помогут с проведением внеурочной деятельности. Это станет своеобразной профпробой для ребят и поможет им преодолеть страх работы с детьми, а также поможет выбрать педспециальность в вузе", - говорится в сообщении.

Образовательный проект разработал студент-первокурсник факультета истории, политических наук и культурологии Вятского государственного университета Кирилл Толстухин. Год назад он сам был старшеклассником и учился в школе поселка Кикнур. Весной прошлого года вместе с одноклассниками Кирилл провел образовательный интенсив "Школа будущего учителя", где ребята узнали, как правильно составить урок и общаться с детьми. Став студентом ВятГУ, Кирилл рассказал о своем школьном проекте, заручился поддержкой преподавателей и властей.

"Моя идея - возродить традиции советского прошлого, когда старшие школьники брали шефство над младшими, проводили для них занятия внеурочной деятельности, помогали классным руководителям организовать досуг школьников. Это помогало понять склонности и раскрыть свои способности к педагогической деятельности. После школы такие выпускники поступали в педвузы и выбирали профессию по душе, а потом приходили работать в школы. Сегодня такой практики очень не хватает в школах", - цитирует Кирилла Толстухина пресс-служба.

Сейчас принять участие в проекте могут команды школьников 16-18 лет или студентов. Как сообщается на сайте ВятГУ, участников ждет трехнедельный образовательный интенсив в онлайн-формате, занятия по тайм-менеджменту, развитию навыков публичного выступления, построению личного бренда в соцсетях.

Проект "Наставник-старшеклассник" будет реализован при поддержке Института гуманитарных и социальных наук Вятского государственного университета и Министерства образования Кировской области, а также Молодежного правительства Кировской области и кировского регионального отделения "Российского движения школьников".