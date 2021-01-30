{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Египте заявили, что преодолели пик второй волны эпидемии COVID-19

Советник президента страны Мухаммед Авад Таг-ад-Дин отметил, что 31 декабря зафиксировали наивысший показатель инфицирования - 1 418 человек, теперь он опустился до 521 заболевшего за сутки

КАИР, 30 января. /ТАСС/. Египет преодолел пик второй волны эпидемии COVID-19. Об этом сообщил в пятницу советник президента по вопросам здравоохранения и профилактики Мухаммед Авад Таг-ад-Дин.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По его словам, которые приводит телеканал Extra News, "31 декабря был зафиксирован наивысший показатель инфицирования - 1 418 человек, сейчас он опустился до 521 заболевшего за сутки". При этом советник президента признал, что официальная статистика Минздрава не отражает реальную заболеваемость, но дает общие представления и показатели. "Это правда, что регистрируемые министерством данные не являются полными, но даже с учетом этого факта мы видим снижение общих показателей заражения", - пояснил он, добавив, что статистическая информация об умерших "отражает полную картину".

В декабре прошлого года правительство ввело ряд ограничений, направленных на сдерживание второй волны эпидемии. В частности, было запрещено празднование Нового года в отелях, ресторанах и ночных клубах, ужесточили штрафы за появление в общественных местах без масок, занятия в школах были переведены в онлайн-формат, при этом промежуточную аттестацию перенесли на более поздний срок.

24 января в Египте началась массовая вакцинация от нового коронавируса. В первую очередь кампания коснется 207 тыс. сотрудников карантинных госпиталей, а также больниц общего профиля по всей стране. Вакцинировать также начнут пациентов с хроническими заболеваниями и пожилых людей. В последующем прививочная кампания должна охватить все население страны.

По последним данным Минздрава страны, с начала эпидемии было выявлено около 165 тыс. зараженных, примерно 129 тыс. полностью выздоровели, 9 217 человек умерли. За минувшие сутки от осложнений умерли 48 человек.

Теги
ЕгипетПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
МИД РФ: "паспорта вакцинации" должны создаваться на основе правил ВОЗ для любых вакцин
По словам замглавы внешнеполитического ведомства Александра Грушко, у России к обсуждаемым в Евросоюзе так называемым паспортам вакцинации от коронавируса "настороженное отношение"
Читать полностью