Бразильский регулятор получил заявку на регистрацию вакцины AstraZeneca

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 января. /ТАСС/. Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) получило заявку британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca на регистрацию вакцины против коронавируса. Об этом говорится в сообщении регулятора, распространенном в пятницу.

"Завершение процедуры регистрации в Anvisa позволит населению продавать, распространять и использовать вакцину при условии соблюдения указаний инструкции к препарату. Окончательная регистрация заключается в полной оценке более полных данных и результатов исследований качества, эффективности и безопасности [препарата], а также плана снижения рисков и реализации мер мониторинга", - поясняет пресс-служба агентства.

Как уточняется, срок рассмотрения заявки в соответствии с законодательством не должен превышать 120 дней. Однако в связи с тем, что регулятор ранее уже получил часть документов в рамках процедуры упрощенной регистрации для применения препарата в условиях чрезвычайной ситуации, агентство будет рассматривать заявку в приоритетном порядке.

Ранее Anvisa уже разрешило временное ограниченное использование вакцин от коронавируса производства AstraZeneca и китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech.