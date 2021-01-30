В Роспотребнадзоре считают, что новогодние выходные не ухудшили ситуацию с COVID-19

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается стабильной, вопреки ожиданиям, в новогодние каникулы социальная активность граждан была снижена. Такое мнение заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова приводит в субботу "Российская газета".

"Вопреки прогнозам, в новогодние праздники социальная активность была снижена, люди реже пользовались общественным транспортом, меньше посещали общественные места. Поскольку каникулы длились почти две недели - фактически инкубационный период коронавируса, то цепочки передачи вируса разорвались. Очень жесткий контроль происходит и на границе, все приезжающие из любой страны в течение трех дней должны пройти обследование, и при положительном результате они изолируются", - пояснил эксперт.

Также эксперт отметил, что большую роль в снижении заболеваемости COVID-19 играет начавшаяся вакцинация, и в целом россияне стали лучше соблюдать противоэпидемические меры. "Можно сказать, что мы научились жить с вирусом. Тем не менее расслабляться еще рано. У нас сейчас хрупкое равновесие", - добавил он.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 813 048 случаев заражения, выздоровели 3 255 462 человека, умерли 72 185. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.