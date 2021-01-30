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Пандемия COVID-19

Минздрав Вьетнама разрешил использование вакцины AstraZeneca

По словам министра здравоохранения республики Нгуен Тхань Лонга, эта вакцина от коронавируса стала первой, зарегистрированной для использования в стране

ХАНОЙ, 30 января. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Вьетнама одобрило использование вакцины британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca для вакцинации населения страны против коронавируса. Об этом сообщила в субботу газета Nhan Dan со ссылкой на министра здравоохранения республики Нгуен Тхань Лонга.

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По словам министра, вакцина от коронавируса AstraZeneca стала первой, зарегистрированной для использования во Вьетнаме. Первая партия препарата, как ожидается, поступит в страну уже в первом квартале текущего года. Всего в 2021 году Вьетнам рассчитывает получить 30 млн доз вакцины AstraZeneca, сообщил глава Минздрава.

Нгуен Тхань Лонг также отметил, что Вьетнам продолжает испытание на людях вакцин собственного производства. В декабре прошлого года было начато тестирование препарата Nanocovax, произведенного местной фармацевтической компанией Nanogen, а в феврале начнутся клинические испытания вакцины Covivac, разработанной вьетнамским Институтом вакцин и медицинских биологических препаратов.

Во Вьетнаме за все время с начала пандемии были выявлены 1 739 инфицированных. За минувший период 1 448 человек полностью вылечились, а 35 скончались от осложнений, вызванных COVID-19. В медицинских учреждениях под наблюдением врачей сейчас остаются 256 заболевших. На обсервации в карантинных центрах и на карантине в домашних условиях находятся более 21,8 тыс. человек.

Теги
ВьетнамПандемия COVID-19
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