Сингапур приостановил режим облегченных поездок с Германией, Малайзией и Южной Кореей

СИНГАПУР, 30 января. /ТАСС/. Власти Сингапура приостановили действие упрощенного механизма деловых поездок с Германией, Малайзией и Республикой Корея в связи с изменением ситуации в этих странах вокруг распространения коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении министерства иностранных дел.

"Правительство регулярно пересматривает меры пограничного контроля для снижения риска импорта и дальнейшего распространения нового вируса", - указывается в сообщении. "В связи с изменением эпидемической ситуации с 1 февраля приостанавливается на три месяца действие "зеленых коридоров" с Германией, Малайзией и Республикой Корея", - сообщили в МИД.

Власти Сингапура с 23 марта прошлого года закрыли границы для въезда иностранцев, не имеющих постоянных разрешений на проживание. Однако с июня приступили к установлению на взаимной основе механизмов для деловых и официальных поездок. Так, подобные поездки требуют специального разрешения от властей, тестирования на коронавирус при выезде и после въезда, при этом освобождают путешественников от нахождения на длительной изоляции. Кроме этих трех стран, "зеленые коридоры" были открыты с Брунеем, Индонезией, Китаем и Японией.