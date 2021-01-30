В Росмолодежи заявили о недопустимости вовлечения детей в несанкционированные акции

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Вовлечение молодежи в несанкционированные политические акции является недопустимым. Об этом заявил в субботу ТАСС глава Росмолодежи Александр Бугаев.

"Россия - демократическое государство. Каждый волен выражать любым разрешенным законом способом свою гражданскую и политическую позицию, в том числе и в ходе массовых мероприятий. Вовлечение в подобные акции несовершеннолетних детей недопустимо", - сказал Бугаев.

Он также заявил, о недопустимости насилия в ходе политических акций.

"Совместно с коллегами из министерства просвещения, общественных и родительских организаций Росмолодежь делает все, чтобы донести такую позицию до родительского сообщества и самих школьников", - добавил Бугаев.

Он отметил, что молодежь должна принимать участие в обсуждении будущего страны. "В России проживает более 40 млн молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, подавляющее большинство любит свою страну и готовы ее развивать. Необходимо привлекать молодых людей к участию в дискуссиях о возможных изменениях в жизни страны", - сказал Бугаев.

По его словам, задача Росмолодежи как органа, реализующего государственную молодежную политику, общаться с людьми и "создавать альтернативу - возможности для самореализации молодежи". "Как пример - активность волонтерского сообщества, студенческие проекты, инициативы победителей грантового конкурса", - добавил собеседник агентства.

Как отметил Бугаев, благодаря проекту "Диалог на равных" студенты встречаются с политиками, деятелями культуры, науки, просто известными людьми нашей страны. "Ведомство продолжает работу со студенческим сообществом в рамках Национальной лиги студенческих клубов. Кроме этого, в этом году состоится форумная кампания и грантовый конкурс", - добавил он.