В Москве ветеринары вакцинировали более 430 тыс. животных в 2020 году

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Московские ветеринары в 2020 году вакцинировали свыше 430 тыс. животных, жители также более 108 тыс. раз воспользовались онлайн-записью в городские ветеринарные клиники. Об этом сообщается в субботу на официальном сайте мэра столицы.

"За 2020 год московские ветеринары вакцинировали более 430 тыс. животных, совершили больше 4 тыс. выездов на дом и провели около 1,9 млн экспертиз продукции животного и растительного происхождения на рынках", - говорится в сообщении.

Кроме того, в прошлом году москвичи более 108 тыс. раз воспользовались онлайн-записью в городские ветеринарные клиники: около 60 тыс. раз через портал mos.ru и почти 50 тыс. раз с помощью мобильного приложения "Госуслуги Москвы ". Кроме лечебной помощи питомцам, наиболее востребованными оказались услуги по вакцинации против заразных болезней (бешенство, лептоспироз), кастрации и чипированию.

В 2020 году специалисты привили против бешенства более 400 тыс. собак и кошек и более 2 тыс. сельскохозяйственных животных. От лептоспироза - более 200 тыс. животных, от сибирской язвы - более 140 тыс. Для удобства москвичей во всех районах столицы организовали 1 955 дополнительных прививочных пунктов.

"А с 1 февраля по 31 марта в государственных ветклиниках будет проводиться акция по комплексной вакцинации по сниженной цене. Стоимость услуги составит 900 рублей для собак и 850 рублей для кошек с учетом 30% скидки", - добавляется в материале.

Самыми популярными животными, которых записывали на прием, по-прежнему остаются собаки и кошки. Среди кошек встречались шотландские вислоухие, британские короткошерстные, мейн-куны, абиссинские, домашние кошки без породы, а среди собак - джек-рассел-терьеры, чихуа-хуа, французские бульдоги, шпицы и метисы. Самая распространенная порода собак в 2020 году - йоркширский терьер. Одними из самых редких кошачьих среди посетителей ветклиник оказались домашняя рысь и голубоглазые кошки (порода охос азулес).