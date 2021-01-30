Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 0,94

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу увеличился до 0,94. В Москве показатель поднялся до 0,95, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Только в одном из 10 регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент поднялся выше единицы - Иркутской области (1,01).

В Воронежской, Нижегородской и Ростовской областях, а также Красноярском крае он оказался на уровне 0,98, в Архангельской и Свердловской областях - 0,96. В Санкт-Петербурге показатель резко вырос - с 0,69 до 0,91, в Подмосковье он немного снизился - с 0,89 до 0,88.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.