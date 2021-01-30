В Подмосковье уже более 80 тыс. жителей привились от коронавируса

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Более 80 тыс. жителей Подмосковья прошли вакцинацию от коронавируса, сообщил в субботу губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Дорогие жители, напоминаю, что записаться на вакцинацию от коронавируса можно электронно. Услуга работает по поручению нашего президента. Ею уже воспользовались порядка 30 тыс. жителей Подмосковья, всего же вакцинированных более 80 тыс.", - написал Воробьев в своем аккаунте "ВКонтакте".

Он напомнил, что если у жителей нет возможности записаться самостоятельно в электронной форме, это можно сделать либо в МФЦ, либо по телефону горячей линии "122".

Вакцинация от коронавируса в Московской области осуществляется препаратом "Спутник V", разработанным Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Ранее сообщалось, что Минздрав России одобрил возможность прививаться от COVID-19 вакциной "Спутник V" гражданам старшего поколения.

С 14 декабря жители Подмосковья могут записаться на прививку.

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