Патрушев в Петербурге почтил память жертв блокады Ленинграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в субботу возложил венок на Пискаревском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга, почтив память жертв блокады Ленинграда. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

Мероприятие приурочено к отмечавшейся 27 января годовщине полного снятия фашистской блокады города на Неве.

Также, как сообщили в пресс-службе, секретарь Совбеза принял в субботу участие в презентации документального издания "Ленинград и ленинградцы в годы Великой Отечественной войны".

Во вступительном слове Патрушева к этому изданию, в частности, говорится, что Ленинград вошел в историю одним из символов свободы и независимости Родины, примером отваги, мужества и несгибаемой воли. "Правда о бесстрашии и решительности жителей блокадного Ленинграда с глубоким уважением передается от поколения к поколению с гордостью за историческое прошлое Отечества", - отметил секретарь Совбеза.

Блокада Ленинграда - одна из самых драматических страниц в истории Великой Отечественной войны. Осада города на Неве продолжалась 872 дня, за это время от голода, холода, бомбежек и артобстрелов погибли, по разным данным, от 600 тыс. до 1,5 млн жителей города. Полностью блокаду сняли 27 января 1944 года.

Пискаревское мемориальное кладбище считается крупнейшим братским захоронением Второй мировой войны. Массовые захоронения на Пискаревке, на северной окраине Ленинграда, проводились суровой блокадной зимой 1941-1942 годов, когда ежедневно в городе умирали несколько тысяч человек. Мемориальный комплекс открылся на этом месте в 1960 году.