Строительство транспортно-пересадочного узла "Текстильщики" в Москве начнется весной

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Работы по возведению транспортно-пересадочного узла "Текстильщики" в Москве планируют начать весной 2021 года и завершить в 2024 году. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Крупнейший транспортный хаб "Текстильщики" улучшит транспортную доступность для 500 тыс. жителей четырех прилегающих районов: Текстильщики, Печатники, Люблино, Кузьминки. Основные строительные работы начнутся весной 2021 года", - сказал Бочкарев.

По его словам, все работы планируется завершить к 2024 году. Технологическая часть ТПУ "Текстильщики" объединит станцию "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской и Большой кольцевой линий, остановочный пункт "Текстильщики" МЦД-2, подземный пешеходный переход, остановки наземного пассажирского транспорта, наземную парковку на 100 машино-мест, реконструированный подземный пешеходный переход под Волгоградским проспектом, УВД на Московском метрополитене.

Кроме того, в составе коммерческой части ТПУ появятся торгово-развлекательный комплекс, центр госуслуг "Мои документы", плоскостной паркинг на 80 машино-мест.

"Станция "Текстильщики" находится в высокой степени готовности. Ход работ на станции "Текстильщики": заканчиваются основные работы по устройству монолитных конструкций, ведутся архитектурно-отделочные работы, начался монтаж инженерных систем и оборудования, в ближайшее время начнется монтаж эскалаторов и мостовых переходов", - добавил Бочкарев.