МВД допросило водителей, чей транспорт был блокирован на акции 23 января

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Водителей, чьи машины блокировали 23 января в ходе несогласованной акции, а также представителей признанных потерпевшими юридических лиц допросили в МВД в рамках расследования уголовного дела. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.

"В рамках уголовного дела изучены записи с камер видеонаблюдения города Москвы, допрошены водители, чьи транспортные средства были блокированы участниками несогласованной акции. Признаны потерпевшими юридические лица, чьи представители также допрошены по уголовному делу. Кроме того, установлена сумма причиненного ущерба предприятиям города Москвы", - сказали в главке.

По данным полиции, в ходе акции 23 января несколько граждан перекрыли дороги и тротуары в районе Пушкинской площади в Москве. В результате было остановлено дорожное движение и блокированы транспортные коммуникации. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 267 УК РФ ("Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения"). Ведется розыск виновных.

В Москве после несогласованного митинга возбуждены семь уголовных дел о насилии по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также о перекрытии движения. По данным полиции, в незаконной акции приняли участие около 4 тыс. человек. В результате столкновений пострадали более 40 участников акции и столько же силовиков.