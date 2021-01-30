В Алжире началась кампания по вакцинации от коронавируса

РАБАТ, 30 января. /ТАСС/. Кампания по вакцинации от коронавируса началась в субботу в Алжире. Как сообщает информационное агентство Algeria Press Service, она стартовала в северной провинции Блида, которая с начала распространения инфекции длительное время являлась одним из крупнейших очагов заражения в стране.

На первом этапе в приоритетную группу для проведения вакцинации вошли врачи, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями, затем кампания будет распространена на другие категории граждан. Контроль над ее проведением осуществляет министерство здравоохранения, народонаселения и медицинской реформы, а также местный Институт Пастера.

Вакцинация в Алжире началась на следующий день после того, как в республику прибыла первая партия вакцины "Спутник V". Для реализации намеченной кампании в стране подготовлено около 8 тыс. центров вакцинации в больницах, поликлиниках и местных медицинских учреждениях. Как ранее сообщил алжирский министр связи, официальный представитель правительства Аммар Бельхимер, "в скором времени в страну прибудут другие партии вакцин для удовлетворения национальных потребностей".

31 января, по словам представителей Минздрава, начнется вакцинация сотрудников органов безопасности и гражданской обороны, сферы образования, имамов, политических активистов и журналистов.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Алжире был зафиксирован 25 февраля 2020 года. С тех пор число заразившихся превысило 106 тыс. Общее количество летальных исходов превысило 2,8 тыс., при этом выздоровели более 72 тыс. человек. Правительство ежедневно призывает граждан сохранять бдительность и строго соблюдать меры гигиены и социальной дистанции для сдерживания пандемии.