В Берлине прошел сильный снегопад

БЕРЛИН, 30 января. /ТАСС/. Первый за эту зиму сильный снегопад прошел ночью в Берлине и Бранденбурге, всего выпало от 5 до 15 см осадков.

Еще примерно 10 лет назад холодный и снежный январь-февраль был нормой для региона, в последние годы зима в столице становилась все более мягкой. В прошлом году снег падал несколько раз, но ни разу не лег. В начале января несколько сантиметров снега легло при плюсовой температуре, но уже к полудню все превратилось в лужи. В целом на протяжении почти всего месяца пасмурная погода в Берлине сменялась дождем, солнце выглядывало крайне редко.

Сейчас по улицам ездит снегоуборочная техника, владельцы открытых продуктовых лавок расчищают снег перед своими магазинами. Многие жители отправились на прогулки в парки и скверы. "Мы впервые за несколько лет вытащили из подвала санки, после нескольких недель плохой погоды наконец-то есть хороший повод провести выходной на свежем воздухе", - рассказал корреспонденту ТАСС мужчина, пришедший с двумя детьми на горку в парк Герлицер.