AFP: акция протеста против строительства склада Amazon проходит на юге Франции

ПАРИЖ, 30 января. /ТАСС/. Около 1 тыс. французов принимают участие в акции протеста против строительства склада Amazon возле коммуны Фурне (департамент Гар, юг страны). Об этом в субботу сообщило Agence France-Presse.

По его данным, активисты высаживают деревья и кусты вблизи моста Пон-дю-Гар, который является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО. Недалеко от этого места Amazon планирует построить склад площадью 38 тыс. кв. м. Акция проводится по призыву экологических и антикапиталистических ассоциаций.

Организаторы протеста считают, что деятельность компании уничтожает рабочие места, приводит к закрытию маленьких магазинов, оказывает негативное влияние на окружающую среду.

Как указывает агентство, подобные акции также планируются провести в Меце, Кемпере и Руане.

По данным радиостанции France Bleu, Amazon отвергает обвинения, отмечая, что в компании работают более 9,3 тыс. французов. "С 2010 года мы инвестировали более €9,2 млрд в нашу деятельность во Франции", - приводит радиостанция заявление французского отделения Amazon. В компании также отметили, что разрабатывают амбициозные проекты по защите окружающей среды.