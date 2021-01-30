В Курской области продлили обязательную самоизоляцию для жителей старше 65 лет

КУРСК, 30 января. /ТАСС/. Власти Курской области в связи с неблагополучной ситуацией по коронавирусу продлили режим обязательной самоизоляции для жителей региона старше 65 лет, веденный с 30 октября 2020 года, до 21 февраля, сообщила в субботу пресс-служба администрации региона.

"Гражданам 65 лет и старше продлили режим обязательной самоизоляции до 21 февраля текущего года по рекомендации Роспотребнадзора. Это в том числе касается и работающих граждан", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Режим обязательной самоизоляции для жителей региона старше 65 лет возобновили в Курской области с 30 октября 2020 года.

Ранее власти смягчили ряд ограничений. Так, с 1 февраля в регионе в соревнованиях в закрытых помещениях могут принимать участие спортсмены от 14 лет и старше, присутствие зрителей и спортсменов из других регионов не допускается. К очному обучению приступят студенты выпускных курсов колледжей и техникумов, также региональные власти возобновили очные индивидуальные занятия в организациях дополнительного образования. С 5 февраля в Курской области предприятия общепита смогут работать до 01:00, запрет на работу танцевальных площадок, караоке при этом сохраняется.

По данным регионального оперштаба, к 30 января в Курской области зарегистрировано 26 105 случаев новой коронавирусной инфекции, прирост за сутки составил 177 случаев. Выздоровели с начала пандемии почти 22 993 пациента, умерли 369.