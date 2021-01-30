Зеленский заверил, что вакцинация от коронавируса на Украине будет бесплатной

КИЕВ, 30 января. /ТАСС/. Вакцинация на Украине пройдет за счет бюджетных средств, однако это не исключает функционирование рынка вакцин. Об этом в субботу заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Вакцинация против COVID-19 на Украине будет бесплатной. Не знаю, сколько будет стоить вакцина в частных больницах, но для большинства украинцев эта профилактика может ударить по кошельку. А вакцина против COVID-19 - не то, на чем должно зарабатывать государство", - приводит его слова пресс-служба офиса президента.

Вместе с тем Зеленский видит возможность создать в стране рынок вакцин. "Глава государства поддерживает развитие рынка, чтобы украинцы, имеющие средства, могли самостоятельно вакцинироваться против COVID-19", - добавили в пресс-службе.

В свою очередь министр здравоохранения Украины Максим Степанов напомнил, что первыми получат вакцину медработники. "Учитывая мощности, сколько людей мы сможем вакцинировать в течение месяца, у нас равномерное распределение государственных средств. И их хватит, чтобы покрыть все потребности в вакцинации", - заверил министр, которого также процитировали в офисе Зеленского.

Ранее в субботу Минздрав страны сообщил, что первые дозы вакцины от коронавируса Украина получит в середине февраля в рамках инициативы COVAX. Это будут 117 тыс. доз препарата компании Pfizer. Остальные партии препарата от коронавируса в рамках COVAX будут поставлены до конца второго квартала 2021 года. В это время Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании Astrazeneca.

Правительство Украины в пятницу утвердило календарный план бесплатной вакцинации 14,4 млн украинцев с февраля по декабрь 2021 года. По данным Минздрава, вакцинация начнется с середины февраля, массовая вакцинация - в мае. Однако пока на Украине вакцины нет. Киев ведет переговоры со всеми производителями препаратов, кроме российских. В 2019 году заключен договор на поставку 1,9 млн доз китайской вакцины от Sinovac Biotech. Украина ожидает и поставки 8 млн доз вакцины по программе COVAX.