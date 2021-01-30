В Астрахани выясняют причины и источник загрязнения акватории нефтепродуктами

АСТРАХАНЬ, 30 января. /ТАСС/. Специалисты устанавливают причины и источник загрязнения акватории нефтепродуктами в Астрахани на площади 30 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.

"Поступила информация о загрязнении акватории по адресу: Астрахань, Ленинский район, причальная стенка на реке Прямая Болда. На поверхности водоема обнаружена радужная маслянистая пленка. Ориентировочная площадь загрязнения составляет 30 кв. м, источник и причина розлива нефтепродуктов устанавливаются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место выехала оперативная группа управления МЧС России по Астраханской области, факт загрязнения акватории подтвердился. Кроме того, на место направлены специалисты Роспотребнадзора для забора проб воды.