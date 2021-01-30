В Архангельской области участились выходы волков к населенным пунктам

ТАСС, 30 января. Случаи выхода волков к населенным пунктам участились в Архангельской области. Власти принимают меры по регулированию численности хищников, а жителей призывают сообщать об их обнаружении, сообщила в субботу пресс-служба областного правительства.

"В целях урегулирования ситуации с выходом волков к населенным пунктам принято решение о регулировании численности волков на территории Архангельской области. К проведению регулярных рейдовых мероприятий подключены охотники, которые совместно с охотинспекторами устанавливают оклады для поимки опасных животных", - говорится в сообщении пресс-службы.

Охотники и сотрудники полиции Архангельска формируют совместную группу для проведения патрулирования. С субботы к работе по оперативному информированию о местах обнаружения волков подключилось Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты области. Жителей призвали быть внимательными и незамедлительно сообщать о возникновении потенциальной опасности встречи с хищниками по номеру единой дежурной диспетчерской службы 112, звонки принимаются в круглосуточном режиме.

По каждому случаю появления хищников специалисты отдела Госохотнадзора и егеря охотничьих хозяйств проводят проверки, отмечается в сообщении. 27 января на территории охотугодий вблизи Архангельска добыты четыре хищника.