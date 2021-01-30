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Пандемия COVID-19

Первый случай инфицирования "бразильским" штаммом коронавируса выявили в Колумбии

Речь идет о молодой женщине, которая уже выздоровела

БОГОТА, 30 января. /ТАСС/. Первый случай заражения штаммом коронавируса, обнаруженным недавно в Бразилии, выявили в Колумбии. Об этом в субботу сообщило министерство здравоохранения республики.

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"Мы подтвердили наличие штамма коронавируса из Бразилии у пациента, который лечился в больнице Летисии (административный центр департамента Амасонас и самый южный город Колумбии)", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ведомства.

Отмечается, что речь идет о молодой женщине, которая уже выздоровела.

Впервые о выявлении новой мутации коронавируса в Бразилии стало известно в конце декабря прошлого года. Предполагается, что она могла возникнуть в штате Рио-де-Жанейро. По информации британских экспертов, существует два разных типа "бразильской" разновидности вируса. В конце декабря власти Бразилии начали проверять информацию о том, стал ли новый штамм доминирующим в регионе Рио-де-Жанейро.

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БразилияКолумбияПандемия COVID-19
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