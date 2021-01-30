Врио главы "Сириуса" рассказал о задачах федеральной территории на 2021 год

СОЧИ, 30 января. /ТАСС/. Главными задачами федеральной территории "Сириус" в 2021 году станут формирование управленческой команды, выстраивание диалога с жителями и подготовка генерального плана. Об этом сообщил ТАСС врио главы ФТ "Сириус" Андрей Столяров.

В субботу Владимир Путин назначил директора Фонда "Инновационный научно-технологический Центр "Сириус" (ИНТЦ) Андрея Столярова временно исполняющим обязанности главы федеральной территории.

"Основные [задачи, которые ставятся на 2021 год] - выстраивание диалога с жителями, выявление их проблем и потребностей, формирование команды, подготовка проекта генплана территории", - сказал Столяров.

Врио главы отметил, что в вопросе формирования команды будет ориентироваться на специалистов из всех регионов России. "Открыт для предложений и из регионов. У нас в стране есть много молодых, но уже сильных управленцев. Главное, чтобы "глаза горели" и были готовы работать по 20 часов в сутки", - отметил он.

Столяров уточнил, что также в этом году планируется заняться подготовкой проекта бюджета следующего года и решением вопросов передачи полномочий от Краснодарского края и Сочи.

Руководство "Сириуса" планирует активно привлекать жителей к обсуждению планов развития, добавил он. "Считаю, что жители и есть основа управления территорией. Я сам житель федеральной территории, <…> будем вместе обсуждать планы, как сделать этот дом лучшим, в том числе и для наших гостей", - сказал Столяров. По его словам, на данный момент основную часть приезжих в "Сириус" составляют отдыхающие, однако в ближайшее время увеличится количество студентов, резидентов Инновационного центра, деятелей культуры.

О "Сириусе"

В начале февраля 2020 года в Сочи по распоряжению правительства РФ создали отдельную административно-территориальную единицу - поселок городского типа Сириус. Решение было принято после голосования среди местных жителей, в ходе которого за создание в Имеретинской низменности нового поселка высказались более 5 тыс. человек. Позднее было проведено голосование за то, чтобы вывести из состава Сочи поселок Сириус и преобразовать его в отдельный муниципалитет, по его результатам также было принято положительное решение.

25 марта в Краснодарском крае после выхода из состава города Сочи был образован городской округ Сириус, на территории которого находятся олимпийские объекты. Президент России Владимир Путин 22 декабря подписал закон о федеральной территории "Сириус".